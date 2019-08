Un braccio di ferro tra l'aria fresca atlantica e l'aria calda subtropicale; chi vincerà?

La ricetta del tempo atmosferico previsto in Europa la prossima settimana, verrà governato da due grandi circolazioni in grado di influenzare il tempo su macroscala; troveremo un'ampia figura di bassa pressione con perno in prossimità del Regno Unito, nel contempo il Mediterraneo verrà interessato da un'alta pressione foriera di tempo stabile e molto caldo specialmente al meridione. I modelli questa sera attenuano l'impatto del fronte instabile sulle regioni settentrionali inizialmente preventivato per mercoledì 7 e giovedì 8 agosto. Molto probabilmente in queste due giornate le regioni settentrionali potranno sperimentare al più una accentuazione dell'instabilità lungo la fascia alpina e prealpina, mentre i temporali potrebbero raggiungere le zone di pianura con una certa difficoltà.



Ecco la previsione del modello europeo riferita a mercoledì 7 agosto, in cui possiamo osservare l'anticiclone sul Mediterraneo, con le regioni del nord ai suoi margini, sostanzialmente l'unico settore d'Italia che nei prossimi giorni potrebbe sperimentare qualche temporale in più:

Dando uno sguardo alla seconda metà della prossima settimana, il braccio di ferro tra l'anticiclone africano e la depressione oceanica sembra andare decisamente a favore del primo. Viene previsto soprattutto dal modello europeo ma in parte anche dal modello americano, il rinforzo ulteriore dell'alta pressione con chiara matrice subtropicale sul Mediterraneo. Nell'ambito del nostro Paese le temperature potrebbero risultare ancora elevate, con caldo ben presente da nord a sud, anche se i picchi maggiori saranno sempre appannaggio delle regioni meridionali.



Questa evoluzione viene confermata questa sera dalla previsione del modello europeo riferita a sabato 10 agosto, in cui possiamo osservare un rinforzo ulteriore dell'alta pressione sul Mediterraneo:

