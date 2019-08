Ultimo giorno d'estate meteorologica, tanti temporali nel pomeriggio

Oggi, 31 agosto 2019, termina da calendario l'estate meteorologica, da non confondere con l'estate astronomica che terminerà con l'equinozio d'autunno il 22 settembre. Ogni anno, in Italia, l'ultimo giorno di agosto rappresenta la fine dell'estate, mentre col primo giorno di settembre si inaugura l'autunno: si tratta di date convenzionali determinate dalle medie climatiche della nostra penisola che effettivamente mostrano, ad inizio settembre, un sensibile incremento delle perturbazioni atlantiche e l'arrivo del tipico clima autunnale.

Quest'anno l'autunno meteorologico potrebbe davvero partire col piede giusto, quantomeno sotto il profilo termico: l'anticiclone africano abbandonerà definitivamente l'Italia tra il 2 e il 3 settembre, dopo un lungo tira e molla che ha portato come risultato intere settimane di afa e calura da nord a sud.

Per il momento concentriamoci sulla giornata di oggi, 31 agosto 2019, che vede la presenza di una blanda circolazione fresca intrappolata tra Sardegna, Sicilia e Tunisia: questa piccola depressione, immersa in un'area di alta pressione africana, destabilizzerà il tempo nelle prossime ore su numerose regioni.

Ci aspettiamo temporali numerosi e anche forti, nelle ore pomeridiane, su Sardegna, zone interne della Sicilia, della Calabria e anche su Campania, Puglia (Murge, arco ionico salentino, foggiano), zone interne del Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria e Toscana. Isolati temporali anche sull'arco alpino.

Continuerà a far caldo da nord a sud, con temperature sui 32-34°C e ancora tanta umidità e afa.

Per sapere se soffrirai il caldo, puoi consultare le nostre esclusive mappe del disagio da caldo aggiornate ogni giorno e previste per i prossimi 10 giorni: >> MAPPE DEL DISAGIO DA CALDO