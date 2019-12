Ultimissime sul tempo di NATALE e SANTO STEFANO

Si conferma un periodo natalizio non funestato da eventi atmosferici perturbanti sulla nostra Penisola; anche dal punto di vista termico il clima seguiterà ad essere nel complesso mite a parte un po' di aria fredda che potrebbe scivolare sul medio Adriatico e al meridione, ma cose di poco conto.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali della giornata di Natale:

Alta pressione in rinforzo sull'Europa centrale e occidentale. L'Italia sarà solo lambita da aria più fredda diretta essenzialmente verso l'est europeo. Qualche nevicata sarà probabile sui rilievi di confine dell'Alto Adige mentre brevi piovaschi potrebbero interessare l'Abruzzo, il Molise e la Puglia in serata, ma cose di poco conto.

Per il resto avremo tanto sole e clima nel complesso mite specie sul versanti occidentali e sulle Isole.

La giornata di Santo Stefano sarà ancora migliore in quanto l'alta pressione sarà centrata proprio sulla nostra Penisola:

Il tempo di conseguenza sarà bello e mite ovunque, anche al sud, dove gli ultimi refoli da nord tenderanno ad attenuarsi. Sulle pianure del nord si ripresenteranno puntuali le nebbie e peggiorerà sensibilmente la qualità dell'aria nelle nostre città.