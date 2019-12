ULTIMISSIME sul tempo di NATALE e SANTO STEFANO in Italia

Il periodo natalizio sarà caratterizzato da una rimonta dell'alta pressione sull'Europa centro-occidentale con annesse condizioni di bel tempo su quasi tutta la nostra Penisola.

Non mancheranno comunque incertezze specie sulle Alpi e al meridione, ma cose di poco conto; ecco la situazione attesa in Italia nella giornata di NATALE in Italia:

Al nord è possibile qualche fiocco di neve sui rilievi dell'Alto Adige, in attenuazione. Altrove bel tempo, nebbia permettendo sulle pianure.

Bel tempo anche al centro a parte qualche isolato piovasco sulla Sardegna. Qualche nube anche tra il Lazio e l'Abruzzo, ma senza conseguenze.

Piovaschi saranno invece possibili sulla Sicilia settentrionale e la bassa Calabria; sul restante meridione avremo una nuvolosità sparsa, ma con basso rischio di pioggia.

Un po' di vento da nord-ovest interesserà le Isole e il basso Tirreno con i rispettivi bacini fino a molto mossi. Il clima sarà nel complesso mite su tutta l'Italia.

Questa invece è la previsione per la giornata di SANTO STEFANO in Italia:

Bel tempo al nord, al centro, sulla Campania e sulla Sardegna con clima mite. Qualche piovasco originato da infiltrazioni fresche provenienti da nord-est interesserà il Molise, la Puglia, la Lucania, il sud della Calabria e la Sicilia settentrionale. In Appennino anche qualche fiocco di neve sopra i 1200-1300 metri.

Clima ventoso e fresco al meridione e su parte del centro, mite al nord.