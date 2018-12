ULTIMISSIME sul tempo del ponte dell'Immacolata (le mappe)

Come si presenterà il ponte dell'Immacolata sotto il profilo atmosferico in Italia? Iniziando dalla giornata di venerdì 7 dicembre, avremo un tempo nel complesso buono o discreto su gran parte della nostra Penisola.

Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare al nord stante l'avvicinamento di una perturbazione all'arco alpino. Qualche rovescio tra pomeriggio e sera sarà presente sulla Liguria, l'alta Toscana e le Venezie, unitamente a qualche nevicata sulle Alpi.

Si tratterà di un fronte molto veloce e nella giornata di sabato 8 dicembre (prima mappa) porterà i massimi effetti tra le Marche, l'Umbria orientale, l'Abruzzo e le regioni meridionali in genere. Su queste zone avremo alcuni rovesci accompagnati da venti forti settentrionali e un calo delle temperature. In Appennino arriverà anche un po' di neve sopra i 1000-1200 metri.

Su tutte le altre regioni avremo un tempo buono o discreto, ventoso, ma con temperature miti.

Domenica 9 dicembre (seconda mappa), la giornata partirà abbastanza bene con tempo buono o discreto quasi ovunque.

Nel corso del giorno assisteremo ad un aumento della nuvolosità al nord e sulle Isole, ma senza fenomeni degni di nota. Sulle Alpi, specie i settori confinali e i crinali, prenderanno piede nevicate che si intensificheranno tra la notte e la mattinata di lunedi 10.

In Italia avremo un tempo variabile, ma ancora mite e ventoso per correnti in genere nord-occidentali. Nei pressi della Sardegna i bacini marittimi saranno in condizioni non buone.

