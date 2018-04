Ultimissime: pausa di tempo asciutto nei prossimi giorni, nuove insidie all'orizzonte

Nel breve termine possiamo ormai confermare una pausa di tempo asciutto che ci consentirà di tirare un sospiro di sollievo dopo l' ennesima ondata di MALTEMPO che in queste ore sta interessando alcune delle nostre regioni. Verrà garantito dal consolidarsi di un promontorio mobile d'alta pressione che stazionerá sul Mediterraneo almeno sino alla prima parte di domenica 8 aprile. A livello sinottico tale figura resterà ancora inserita in un contesto di grande dinamicità ed una grande evoluzione delle figure bariche sull'Europa ed è pertanto probabile che tale fase atmosferica possa interessarci per un periodo limitato di tempo.

Uno sguardo al futuro: cosa potrebbe succedere la prossima settimana?

I modelli stanno ancora vagliando le ipotesi sul tempo nelle medie distanze previsionali (4, 7 giorni) anche se al momento l'ago della bilancia propende verso un veloce deterioramento delle condizioni atmosferiche, la sera di domenica 8 aprile, a partire dalle regioni più occidentali.

Una nuova figura di bassa pressione tenterebbe infatti un approccio al nostro Paese dall'ovest Europa in direzione del Mediterraneo centrale. Ad esserne interessati per primi sarebbero il nord Italia e la Sardegna (lunedì 9, martedì 10), poi anche le altre regioni nei giorni successivi. La previsione resta ancora da confermare ma le medie Ensemble del modello europeo sembrano già adesso andare verso questa direzione.

