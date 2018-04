Ultimissime METEO delle 13: ci sono novitÃ ?

CONFERME: si conferma un periodo di bel tempo sull'Italia nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 aprile. Giovedì 5 avremo ancora rovesci nelle zone interne del centro e sul nord-est, mentre domenica 8 qualche pioggia si farà vedere sulla Sardegna ed occasionalmente sulle Alpi occidentali, mentre altrove il tempo resterà buono.

Volgendo lo sguardo a prua, apprezziamo un nuovo deterioramento del tempo che si manifesterà sull'Italia a partire da lunedi 9 aprile (prima mappa).

Notate una depressione sull'Italia che dispenserà piogge e rovesci su gran parte del nostro Paese, unitamente a nevicate sulle Alpi a quote di media montagna.

MALTEMPO: a metà della prossima settimana la situazione sull'Italia non migliorerà nella sostanza. Avremo sempre una vasta depressione con condizioni di instabilità diffusa che potrebbero sfociare in condizioni di vero e proprio maltempo soprattutto al nord e al centro.

Non solo piogge e temporali, ma anche neve sulle Alpi a quote non troppo elevate per la stagione e temperature non all'altezza del periodo in corso, specie nei valori massimi.

PROSECUZIONE DEL REGIME INSTABILE: Volgendo lo sguardo a prua e arrivando alla terza domenica di aprile, si nota una situazione ancora abbastanza compromessa dal punto di vista meteorologico in Italia.

Qualche progresso verso condizioni relativamente più stabili e miti verrà compiuto solo al meridione e parte delle regioni centrali italiane. Al nord e sul restante centro (Sardegna compresa) avremo ancora condizioni instabili con elevato rischio di precipitazioni anche se in un contesto decisamente più mite.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive