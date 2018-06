ULTIMISSIME METEO delle 13...

Si conferma una settimana ancora latentemente instabile sulla nostra Penisola. Anche l'ultima corsa del modello americano mostra per giovedì 28 giugno una parziale recrudescenza del regime temporalesco in Italia, con lampi e tuoni che potrebbero frequentare molte zone del Bel Paese, in un contesto termico normale.

Il tempo resterà un po' instabile anche nella giornata di venerdì 29 giugno, poi la situazione inizierà a cambiare.

A partire dal week-end si prevede la rimonta dell'alta pressione africana sul Mediterraneo e l'Italia (seconda mappa).

Il tempo di conseguenza diverrà stabile, soleggiato e molto caldo specie al centro e al meridione, con totale assenza di temporali anche nelle zone interne e di pomeriggio.

Lunedi 2 e martedi 3 luglio saranno due giornate stabili, soleggiate e molto calde su tutte le regioni italiane.

Mercoledi 4 luglio (terza mappa) l'alta pressione inizierà a flettere al nord sotto l'egida di alcuni temporali che faranno calare le temperature.

Lo zoccolo duro del caldo si sposterà verso il centro e soprattutto al meridione dove avremo i valori termici più elevati.

Venerdì 6 luglio (quarta mappa) i temporali raggiungeranno tutto il centro-nord con associato calo termico. Al meridione fenomeni più blandi ma la buona ventilazione occidentale garantirà un calo delle temperature anche qui.

Si sarà così conclusa questa breve, ma intensa ondata di caldo di inizio luglio sul nostro Paese.