Ultimissime della sera: una nuova perturbazione per l'Italia ma il weekend sarÃ  piÃ¹ clemente

La parte più attiva di una nuova perturbazione, coinvolgerà il nostro Paese entro le prossime 36 ore. Il fronte caldo lascerà spazio all'arrivo della parte più fredda ed instabile che sarà associata a rovesci di pioggia anche intensi ed alla presenza di temporali che si attarderanno sulla nostra penisola almeno sino a giovedì sera. Fa tutto parte di un quadro di spiccata variabilità primaverile che poggia radici in una circolazione di stampo oceanico, in grado di propagarsi anche sul Mediterraneo, portandovi frequenti perturbazioni.



Abbiamo però anche delle buone notizie: tra venerdì 6 e sabato 7 aprile, un nuovo promontorio di alta pressione, riporterà un sole tiepido primaverile su tutte le nostre regioni. Anche domenica 8 aprile sarà complessivamente una bella giornata, tuttavia i settori più occidentali risentiranno già dei primi disturbi portati dalla nuova circolazione di bassa pressione in marcia dall'ovest Europa verso il Mediterraneo centrale.



E' il preludio ad una nuova fase prolungata di instabilità che scandirà i ritmi del tempo atmosferico italiano per gran parte della prossima settimana. La nuova controffensiva del maltempo pare infatti essere contraddistinta da una lenta evoluzione della depressione sull'Europa, la quale finirebbe per stabilire la propria sede permanente sul Mediterraneo centrale, portando sul nostro Paese conseguenze che possiamo già adesso immaginare.



Uno sguardo al periodo successivo ancora influenzato da scenari di tempo INCERTO, una generale latitanza degli anticicloni sull'area mediterranea, il proseguimento di un trend instabile. (da confermare)



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it