Ultimissime della sera: aprile si traveste da giugno, tuttavia a lungo termine...

Potremo quasi definirle pagine di storia quelle che si stanno consumando in questi giorni sul nostro continente; un feroce anticiclone gonfiato dalle masse d'aria calde di origine subtropicale, determina valori di temperatura assai elevati su gran parte del continente. In alcuni casi sono stati rotti addirittura dei record decennali. Ne parliamo approfonditamente qui: http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/anomala-ondata-di-caldo-sull-europa-una-perturbazione-compare-dal-cilindro-a-fine-mese/72753/.



Nelle prossime ore, la bolla d'aria molto calda tenderà a trasferirsi gradualmente verso il Mediterraneo; da un lato questo spostamento dei massimi anticiclonici sui nostri mari, determinerà una attenuazione della ventilazione nord-orientale favonica, responsabile dei valori termici elevati che si stanno verificando lungo le coste tirreniche, il caldo concederà però una tregua esclusivamente su questi settori che torneranno ad essere interessati dalle brezze refrigeranti marine.



Nelle zone interne del centro Italia e sulla Valpadana, le temperature continueranno a rimanere elevate ancora per alcuni giorni, almeno sino a giovedì 26. Anzi l'apice di caldo alla quota di 850hpa (circa 1500 metri), verrà toccato proprio tra lunedì 23 e giovedì 26 aprile ed è pertanto plausibile che nelle zone lontane dal mare a clima più continentale, possano ancora essere registrati valori di caldo assolutamente ragguardevoli.



Un cambiamento delle condizioni atmosferiche verso scenari più instabili e di conseguenza anche più freschi, resta a questo punto confinato agli ultimi giorni di aprile, quando i modelli evidenziano una nuova ripresa della circolazione occidentale che potrebbe anticipare qualche nuova perturbazione. Questo corpo nuvoloso viene identificato dal modello europeo tra sabato 28 e lunedì 30 aprile e trascinerebbe al suo seguito, masse d'aria ben più fresche di origine nord-atlantica.



La previsione rimane ovviamente da confermare.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it