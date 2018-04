ULTIMISSIME: confermato nuovo guasto del tempo a partire da domenica sera

Il prossimo weekend trascorrerà molto probabilmente sotto condizioni atmosferiche piuttosto tranquille; a livello sinottico troveremo infatti l'espansione del tutto fisiologica di un promontorio anticiclonico che separerá la vecchia perturbazione che entro domani abbandonerà completamente il nostro territorio, con la nuova controffensiva del maltempo pronta a fare capolino domenica sera partendo dai settori occidentali. Al momento il modello europeo identifica una complessa circolazione depressionaria farsi strada senza grosse difficoltà dai settori europei occidentali verso il bacino centrale del Mediterraneo, anche se al momento non è ancora perfettamente chiaro in quale modo si potranno muovere i sistemi perturbati in seno a tale circolazione che sul nostro Paese saranno di tipo meridionale.

Possiamo invece pronunciarci su quei settori che piú facilmente di altri, potranno essere interessati dalle precipitazioni. In un primo momento queste aree includeranno la Sardegna, le regioni settentrionali, il medio ed alto Tirreno. In seguito potranno essere coinvolte le regioni del versante medio e basso tirrenico, la Sicilia e forse i versanti adriatici.

TEMPERATURE: come si comporteranno?

Il quadro generale riguardante l'aspetto termico, mette in luce valori complessivamente nella media o leggermente superiori ad essa. A tal proposito, gli scarti maggiori sono in vista per le regioni meridionali che saranno esposte in modo più deciso ai flussi temperati di estrazione basso Mediterranea oppure nord-africana. (da confermare)

