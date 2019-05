Ultim'ora: violentissimo tornado colpisce Jefferson City, capitale del Missouri

Un violento tornado ha colpito nelle ultime ore l'area di Jefferson City, nel Missouri (USA), causando pesanti danni e conseguenze a persone. La zona è storicamente soggetta a fenomeni estremi di questo tipo e il servizio meteorologico locale aveva emanato una severa allerta meteo.

Da alcune testimonianze, si sarebbe formato un "Wedge Tornado", ovvero un vortice d'aria con una base molto estesa, in grado di arrecare danni ingenti sul territorio colpito. Le immagini che arrivano negli ultimi minuti da Jefferson City, soprattutto dalla zona periferica della città, sono impressionanti.

Il tornado, che ha colpito attorno alla mezzanotte (ore locali). ha danneggiato molte strutture, case e hotel, strappando tetti e provocando crolli. Decine di auto sono state ribaltate dalla violenza del vento, probabilmente sopra i 200 km/h. Numerosi sarebbero i feriti, ma almeno per il momento non si segnalano vittime. Tuttavia proprio in queste ore, passata la tempesta, i soccorsi stanno giungendo nelle varie zone colpite. Diverse persone risultano intrappolate nelle loro abitazioni.

Un altro tornado, nella giornata di ieri, aveva provocato 3 morti nello stato del Missouri.