Ultim'ora: Sestriere sepolta dalla neve. Slavina colpisce condominio, soccorritori in azione.

Si fa sempre più critica la situazione sulle Alpi di Nord-Ovest a causa delle incessanti nevicate che cadono da ormai 24 ore. La situazione è particolarmente critica in Val d'Aosta, dove numerose slavine hanno bloccato le strade e isolato diversi paesi, ma anche nel Piemonte occidentale si riscontrano molte criticità.

A Sestriere, nota località turistica nella provincia di Torino, è in atto una nevicata eccezionale: il manto nevoso ha superato i 2 metri. Qui nella serata una slavina si è abbattuta contro un condominio.



La massa di neve ha travolto un palazzo di via III Reggimento Alpini, il condominio Bellevue. Al momento non risultano feriti, ma i soccorritori - vigili del fuoco, carabinieri e volontari della Croce Rossa - stanno raggiungendo l'edificio per accertarsi che non ci siano persone bloccate dentro



La prima scena che hanno incontrato i soccorritori è quella della neve "entrata" nell'alloggio del piano rialzato: la massa ha invaso corridoio e salotto. L'edificio si trova a poca distanza dalla strada provinciale 23 della Val Chisone chiusa al traffico, proprio per il rischio slavine. E Sestriere è di fatto isolata. Poco dopo le ventuno è stata chiusa al transito anche la strada che collega la località turistica a Cesana.