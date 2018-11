Ultim'ora: nubifragio su Palermo, strade a fiumi e situazione critica all'ospedale

Un violento temporale ha colpito il palermitano fra il pomeriggio e la serata di oggi, a causa del nuovo peggioramento atmosferico che sta interessando con forte intensità la Sicilia, in particolare i settori occidentali e centrali nelle ultime ore.

La pioggia, caduta abbondante per diverse ore, ha mandato in tilt la città di Palermo e creato molti disagi e difficoltà anche nell'area periferica del capoluogo. Allagamenti si segnalano in molte strade, come viale Michelangelo, corso Calatafimi e viale Lazio. Quasi impraticabile via Ugo La Malfa, registrati allagamenti anche in viale Regione Siciliana. La stazione meteo di Palermo Villagrazia ha superato i 93 millimetri di pioggia (dato di oggi).

Situazione critica anche all'ospedale Buccheri La Ferla, dove si è allagato il pronto soccorso. Diverse automobili sono rimaste bloccate al di fuori dell'ospedale e vengono segnalati alcuni malori. Anche qui, come in molti punti della città, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Situazione difficile, come detto, anche nel resto della provincia, con esondazioni di corsi d'acqua, frane, smottamenti in molte zone del territorio palermitano.

Ecco alcune immagini impressionanti che arrivano da Palermo.



Fonte video: www.facebook.com/weathersicily