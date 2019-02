Ultim'ora : meteorite esplode tra Cuba e Florida, frammenti al suolo [IMMAGINI] - 1 febbraio 2019

Nel corso del pomeriggio di oggi 1 febbraio 2019 un evento significativo ha interessato il Golfo del Messico, esattamente l'area tra la Florida e Cuba. Un meteorite ha attraversato il cielo giungendo sin nella bassa atmosfera producendo un rumore chiaramente avvertito dalla popolazione.

Il meteorite è esploso in atmosfera producendo un'onda d'urto fortissima che ha mandato in frantumi numerose finestre nella provincia di Pinar del Rio e probabilmente anche alle "Florida Keys". Gente per strada per lo spavento e lo stupore, ma fortunatamente non ci sono feriti o vittime al momento.

Alcuni frammenti del meteorite sono precipitati al suolo, esattamente nella città di Vinales.