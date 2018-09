Ultim'ora, maltempo : fitta grandinata a sud di Padova, imbiancata Tribano [VIDEO]

Ancora temporali al nord-est, forti grandinate nel padovano. Colpita e imbiancata Tribano.

Come previsto anche oggi il maltempo si sta accanendo sulle regioni orientali del nostro Paese, in particolare tra Veneto, Emilia Romagna e Marche dove sono in atto nuovamente temporali intensi e molto dannosi, dopo i tanti danni causati già nelle scorse 48 ore.

Eloquente la grandinata avvenuta dopo le 18.00 tra padovano e rodigino, nel basso Veneto, esattamente su Tribano (provincia di Padova) : il forte temporale ha scaricato ingenti quantità di grandine che hanno addirittura imbiancato giardini e strade. Fortunatamente i chicchi di ghiaccio non sono stati molto grandi, però l'intensità è stata davvero notevole e già si registrano danni nelle campagne. Eloquente il video di Sara Montecchio, da Tribano :

La situazione tenderà gradualmente a migliorare a partire da domani, ma sarà solo un miglioramento momentaneo di appena 48/60 ore : tra giovedi e sabato ci sarà un nuovo sensibile peggioramento che porterà nuovi forti temporali al centro-nord, come vi abbiamo ben spiegato qui.