Ultim'ora: devastanti grandinate nel torinese, danni e disagi

Come ampiamente previsto nelle nostre previsioni per oggi, forti temporali stanno investendo il Piemonte per via di infiltrazioni d'aria più fresca e instabile di origine atlantica sul Nord Italia.

Particolarmente colpita nelle ultime ore la provincia di Torino: intensi rovesci accompagnati da grandinate hanno colpito soprattutto le zone montuose e collinari del torinese, creando disagi e danni soprattutto all'agricoltura.

Fra i comuni maggiormente colpiti dalla grandine, risultano Rivoli, Alpignano, Rivalta, dove il ghiaccio si è accumulato al suolo formando in alcuni punti un manto spesso diversi centimetri. Lo si può notare dalle foto postate sui social network: