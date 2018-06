Ultim'ora: alluvione lampo vicino Atene, immagini drammatiche dalla Grecia [VIDEO]

La vasta area depressionaria colma d'aria fresca e instabile estesa fra Italia ed Est Europa ha portato ingenti precipitazioni e fenomeni violenti anche in Grecia.

Oggi, nel tardo pomeriggio, un violento nubifragio ha provocato un'alluvione lampo nella località di Mandra-Eidyllia, un comune della Grecia situato nella periferia dell'Attica a una ventina di chilometri da Atene.

Acqua e fango hanno invaso aree abitate, penetrando in molti negozi e abitazioni. Diverse strade sono state chiuse per presenza di fango e detriti sull'asfalto. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, ma al momento, sebbene i danni siano ingenti, non si segnalano gravi conseguenze a persone.

Impressionanti le immagini che si possono osservare in questo filmato amatoriale diffuso su Facebook:

