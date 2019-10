Tutto sul TEMPO per la prossima settimana: dal 21 al 27 ottobre

Alluvione nel sud della Spagna?

Sembra possibile osservando le mappe del tempo previste nei prossimi giorni.

Se quella depressione avesse colpito in pieno l'Italia sarebbero stati guai anche per noi, ma limiterà la sua azione all'angolo nord-occidentale sino a lunedì 21, poi si allontanerà verso le Baleari.



Quando giovedì 24 riproverà ad avvicinarsi alla nostra Penisola, avrà già perso gran parte del suo potenziale e si limiterà a portare fenomeni a ridosso delle Isole Maggiori e forse sul Tirreno. Qui la carta barica del modello europeo con la depressione ormai indebolita in azione a ridosso delle Isole Maggiori nella giornata di venerdì 25 ottobre:

Nel fine settimana tempo nel complesso buono grazie alla rimonta ancora più netta di un promontorio anticiclonico. Solo tra Sicilia, Sardegna e Calabria potrebbero ancora verificarsi precipitazioni residue.



SINTESI GRAFICA riassuntiva per il periodo 21-27 ottobre:

FATTI SALIENTI della SETTIMANA:

lunedì 21 ottobre: ancora nubi e piogge al nord, segnatamente sul settore occidentale, qualche pioggia anche su nord Toscana e Sardegna, tempo discreto o buono altrove con generale mitezza.



da martedì 22 ottobre a mercoledì 23 ottobre: sostanziale miglioramento su tutti i settori con temperature superiori alla media del periodo.



da giovedì 24 a venerdì 25 ottobre: moderato e parziale peggioramento con nubi e piogge su Sardegna, nord-ovest, fascia tirrenica e poi Sicilia. Fenomeni sporadici o assenti sul nord-est e lungo l'Adriatico in genere. Temperature in calo.



sabato 26 ottobre: nubi sparse su tutto il territorio ma in localizzazione sul basso Tirreno dove saranno ancora possibili temporali sparsi o rovesci di pioggia, specie sulla Sicilia.



domenica 27 ottobre: bel tempo quasi ovunque grazie alla protezione anticiclonica.