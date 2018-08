TUTTO sul tempo della settimana 6-12 agosto: riusciranno a sfondare i temporaloni da ovest?

IN SINTESI

Le condizioni di instabilità ancora presenti a ridosso del meridione e delle isole maggiori dovrebbero esaurirsi entro i primi giorni della prossima settimana, ma dalla Francia proverà ad avanzare verso il settentrione una saccatura carica di temporali, che però troverà nell'alta pressione un osso duro da abbattere.



La sua azione pertanto rimarrà confinata alle Alpi occidentali almeno sino a venerdì 10 agosto.

Solo nel fine settimana 11-12 agosto sarà FORSE possibile assistere ad uno sconfinamento, pur parziale delle masse d'aria più fresche legate alla saccatura, con qualche temporale più diffuso al nord, ma altrove la situazione non muterà.



NEL DETTAGLIO

Lunedì 6 agosto: ancora instabilità sulle isole maggiori e lungo la dorsale appenninica del sud con brevi temporali, più insistenti a ridosso della Sardegna, locali temporali anche nelle Alpi e sulle zone interne di Lazio ed Abruzzo, per il resto soleggiato e caldo.



Martedì 7 agosto: residui temporali su Sardegna, Sicilia, dorsale appenninica del centro e del sud, temporali più frequenti su Alpi e Prealpi, specie occidentali, per il resto ancora soleggiato con caldo afoso.



Mercoledì 8 agosto: brevi temporali su Alpi e Prealpi occidentali, sconfinamenti serali sulle pianure del Piemonte e dell'alta Lombardia, per il resto soleggiato e caldo.



Giovedì 9 agosto e venerdì 10 agosto: ancora possibili brevi temporali su Valle d'Aosta, ovest e nord Piemonte, alta Lombardia, più isolati sul resto delle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro e del sud. Sempre caldo, ma valori in calo sulle zone alpine coinvolte da temporali.



Sabato 11 e domenica 12 agosto: graduale sfondamento dei temporali verso est al nord ma coinvolta soprattutto la regione alpina e da domenica le regioni di nord-est. Ancora tempo buono altrove. Temperature in calo moderato al nord, specie nelle aree coinvolte da temporali.