Tutto sul TEMPO della prossima settimana: 21-27 maggio

La fase iniziale della settimana sarà caratterizzata dalla presenza di un flusso di correnti umide ed instabili da sud che andrà a determinare temporali anche forti al nord e al centro, mentre il sud ne sarà coinvolto solo occasionalmente.



La seconda parte della settimana vedrà invece la temporanea affermazione di un cuneo anticiclonico di matrice subtropicale con tempo in miglioramento su tutte le regioni e temperature in sensibile rialzo.



Nel fine settimana è possibile che da est rientri aria più fredda sul settentrione e le regioni adriatiche, specie nella giornata di domenica, con conseguenze instabili e con un apprezzabile calo termico, ma la tendenza risulta incerta.



IN SINTESI

Lunedì 21 tempo instabile tra nord-ovest, centro, Sardegna, specie sui rilievi e fascia pedemontana con rovesci e brevi temporali, altrove prevalenza di sole, pur in un contesto variabile. Temperature stazionarie.



Martedì 22 tempo molto instabile al nord, al centro e sulla Sardegna con temporali sparsi e rovesci di pioggia alternati a schiarite, tempo migliore al sud ma con qualche temporale possibile tra Molise, Campania e nord Puglia. Temperature in calo al nord e al centro, stazionarie al sud.



Mercoledì 23 ancora residua instabilità al nord e al centro con temporali isolati nelle zone interne e montuose. Bello al sud. Temperature in rialzo.



Giovedì 24 e venerdì 25 bel tempo ovunque e clima più caldo, occasionali temporali isolati nel pomeriggio lungo le Alpi.



Sabato 26 e domenica 27 possibile rientro di aria più fredda da est con temporali sul Triveneto e l'Emilia-Romagna, in possibile estensione alla dorsale appenninica del centro e poi al nord-ovest con calo termico. Da verificare!