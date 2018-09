Tutto sul CICLONE in formazione sullo Jonio! Chi colpirà?

Nel corso di giovedì 27 settembre, andrà a formarsi nel mar Ionio il classico TLC (Tropical Like Cyclone), ovvero un ciclone simil tropicale, che rispetto a quello che si è formato sul Tirreno la scorsa settimana e che si è rivelato un flop poiché non alimentato, riceverà un apporto considerevole di aria fresca in quota tale da approfondirlo abbastanza rapidamente.



Così entro venerdì 28 mattina sulle acque dello Jonio sarà presente un vortice depressionario che risulterà decisamente spettacolare se osservato da satellite.



Tale vortice sarà alimentato da un ramo della corrente a getto in alta quota, tale da imprimergli una non trascurabile forza centrifuga, il mare ancora caldo farà il resto e ne scaturirà un vero e proprio ciclone che potrebbe colpire con abbondanti precipitazioni la Grecia, la Libia, l'Egitto, poi il Mar Egeo e la Turchia europea, limitandosi solo a sfiorare le nostre coste joniche, dove comunque non si prevedono fenomeni rilevanti.



Forti nubifragi sono invece attesi in Grecia e in mare aperto sullo Jonio, unitamente a venti sostenuti.



Il ciclone traslerà poi indebolito nella giornata di sabato 29 verso levante, raggiungendo Creta e addirittura forse il Mar di Levante, Cipro ed il Libano.