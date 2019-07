Tutto sui TEMPORALI di mercoledi 3 luglio al nord

Mercoledi 3 luglio i temporali al nord prenderanno maggiore coraggio risultando più estesi rispetto agli ultimi giorni. Non tutte le zone dell'Italia settentrionale verranno interessate da lampi e tuoni, ma il rimescolamento dell'aria dovrebbe far calare il disagio da caldo un po' ovunque.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l'intera giornata di domani, mercoledi 3 luglio:

Come spesso succede, il Grande Fiume (ovvero il Po) dividerà due tipi di clima diversi al settentrione. A nord del Po avremo il rischio di temporali maggiormente organizzati e diffusi; qualche fenomeno intenso non è da escludere con annesse grandinate e colpi di vento.

A sud del Po i temporali saranno più sporadici; su queste zone arriveranno "i resti" dei temporali che scoppieranno più a nord, fatta eccezione per le aree appenniniche dove nel pomeriggio qualche nucleo temporalesco potrebbe formarsi sul posto.

Tempo asciutto lungo le coste liguri e sull'alto Adriatico (Golfo di Venezia e Trieste).

Sul resto d'Italia non prevediamo ancora mutamenti sostanziali nello stato del tempo se si eccettua qualche sporadico temporale lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio, in rapida attenuazione in serata.

