Tutto il MALTEMPO previsto tra giovedÃ¬ 7 e sabato 9 novembre: MAPPE!

Il focus di questo articolo riguarda la fase di maltempo prevista tra giovedì 7 e sabato 9, perché saranno talmente tanti i fronti in arrivo che è stato necessario dividerne l'analisi.



Anche in questa occasione però l'estremo nord-ovest e parte del medio Adriatico risentiranno di fenomeni più sporadici perché penalizzati o graziati (a seconda dei gusti) dalle correnti di Libeccio che investiranno l'Italia nei prossimi giorni. Il resto del Paese, chi più, chi meno, farà il pieno di precipitazioni, che finalmente nelle Alpi si presenteranno a carattere nevoso sino alle quote medie.



Giovedì 7 il sud sarà ancora alle prese con ciò che resta del fronte che avrà interessato lo Stivale tra martedì 5 e mercoledì 6; si registreranno infatti ancora molti rovesci o temporali su Calabria, costa lucana jonica e Salento in Puglia. Fenomeni destinati ad esaurirsi solo nel pomeriggio, qui la mappa precipitativa tra le 06 e le 12 di giovedì secondo il modello americano:

Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 ecco farsi largo il nuovo fronte dalla Francia, preceduto da correnti sud occidentali piuttosto sostenute; il modello prevede che un grosso temporale marittimo investa l'alta Toscana, lo Spezzino, sconfinando in Emilia e sul Veneto occidentale:

Nella mattinata di venerdì 8 avremo ancora fenomeni sul Tirreno, su Lombardia e regioni di nord-est, Emilia-Romagna compresa, temporali su Roma e Napoli:

Nel pomeriggio-sera di venerdì 8 la fenomenologia dovrebbe distribuirsi nel modo seguente, da notare la comparsa della neve sulle Alpi sin verso i 1500m ed occasionalmente anche più in basso, soprattutto nelle vallate superiori ed interne:

Sabato mattina 9 novembre il maltempo dovrebbe puntare soprattutto le regioni tirreniche, scaricando ancora molti mm d'acqua con locali nubifragi: