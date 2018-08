Tutti i TEMPORALI di sabato 25 agosto (le mappe)

Ancora 24 ore di attesa, poi si entrerà nel vivo del cambiamento che interesserà soprattutto il nord e parte del centro a suon di temporali e aria più fresca.

L'estate subirà una prima batosta, tant'è vero che passata la crisi temporalesca, i valori termici tenderanno a scendere e l'estate ci mostrerà il suo volto più gradevole, senza gli eccessi termometrici delle ultime settimane.

La prima mappa mostra i temporali attesi in Italia alle 8 del mattino della giornata in parola.

Si notano manifestazioni temporalesche sulla Liguria, la Lombardia e il nord-est, ad eccezione dell'Emilia Romagna.

Qualche piovasco non si esclude sul medio Tirreno, mentre al sud avremo gli ultimi temporali facenti parte della vecchia circolazione, ma in via di esaurimento.

La seconda mappa mostra i temporali previsti in Italia alle ore 24 della giornata in questione.

Il Piemonte verrà interessato poco...solo qualche fenomeno sui settori meridionali ed orientali.

Temporali di un certo peso saranno possibili sulla Liguria, la Lombardia e il nord-est, ad eccezione ancora della Romagna che resterà sottovento al flusso portante da sud-ovest.

Qualche piovasco si attiverà anche tra la Toscana e l'Umbria, mentre al sud piovaschi sparsi e qualche colpo di tuono bagneranno la Calabria.

Eccoci alle ore 20 di sabato 25 agosto (terza mappa).

Temporali più o meno intensi interesseranno quasi tutto il nord Italia, ad eccezione forse del Piemonte occidentale e settentrionale.

Temporali e piovaschi anche tra le zone interne della Toscana, l'Umbria, le Marche e la Calabria, per il resto fenomeni poco probabili o assenti.

Temperature in incipiente calo, specie sotto le precipitazioni ed i temporali più intensi.

