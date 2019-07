Tutti i TEMPORALI di MARTEDI in Italia

Nei prossimi due giorni i temporali prenderanno decisamente coraggio e scacceranno via il caldo che ci opprime da oltre due settimane in favore di un clima decisamente più vivibile.

Vi ricordiamo che siamo in luglio, mese centrale dell'estate mediterranea; di conseguenza è quantomeno utopistico aspettarsi il fresco; a seguito di eventuali temporali l'aria tenderà ovviamente a rinfrescarsi, in attesa di riportarsi su standard estivi non appena il sole farà capolino dalle nubi.

Ecco i temporali attesi in Italia nell'intera giornata di martedi 9 luglio in Italia:

Gran parte delle regioni settentrionali, le aree interne del centro e il versante adriatico avranno un elevato rischio di piogge e temporali. Fenomeni intensi saranno probabili tra il golfo di Trieste, Venezia e sull'alto Adriatico.

Fenomeni meno probabili lungo le regioni tirreniche e tempo invece asciutto sulle due Isole Maggiori e sulle estreme regioni meridionali.

Temperature ovviamente in calo specie sotto gli eventuali temporali; ancora caldo al sud e sulle Isole dove il calo termico arriverà successivamente.