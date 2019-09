Tutti i dettagli sulla PERTURBAZIONE TEMPORALESCA prevista tra mercoledì e giovedì

È stata necessaria una lunga combinazione di eventi fortunati per portare finalmente a ridosso del Mediterraneo, una perturbazione in grado di far compiere un passo in davanti alla stagione, da una estate ormai molto tardiva ad un autunno esordiente. Nel frattempo che il nostro Paese ha continuato a sperimentare mitezza, le prime circolazioni di aria fredda hanno raggiunto le latitudini orientali europee e la Penisola Scandinava, portando la colonnina di mercurio localmente sotto gli zero gradi. Sarà proprio dalla Scandinavia che arriveranno i nuovi apporti d'aria fresca diretti ad alimentare una vigorosa circolazione di bassa pressione prevista raggiungere il bacino centrale del Mediterraneo tra martedì e mercoledì.

Si tratta quindi del primo impulso perturbato dalle caratteristiche squisitamente autunnali di questa stagione; l'arrivo della perturbazione sarà questa volta accompagnata da una diminuzione decisa delle temperature e da un consistente abbassamento della pressione atmosferica. I primi fenomeni potranno interessare le regioni del nord già a partire dalla serata di domani, martedì primo ottobre, mentre nella notte tra martedì e mercoledì rovesci e temporali si propagheranno rapidamente alle regioni del centro. Entro giovedì verranno toccate da rovesci e temporali anche le regioni di Mezzogiorno. Ecco la previsione del modello americano GFS riferita alle ore centrali di mercoledì:

Come detto, questo passaggio perturbato sarà accompagnato da una riduzione sensibile delle temperature che si farà vedere dapprima al nord già entro mercoledì, per poi propagarsi tra giovedì e venerdì anche al centro ed al sud. Importante notare come a seguito di questa perturbazione, il quadro generale delle temperature in ambito europeo ed italiano, si porterà un gradino verso il basso. Un ulteriore step verso la stagione autunnale che non verrà più recuperato dagli eventuali anticicloni previsti nel periodo successivo . Godetevi gli ultimi due giorni di tepore soprattutto nelle regioni del centro e del sud. Ecco la previsione sulle anomalie di temperatura previste in Europa giovedì 3 ottobre: