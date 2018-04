Tutte le VALANGHE che hanno colpito i paesi alpini

Fino ai primi del ‘900 le testimonianze ricordano gli eventi che hanno segnato la vita nei villaggi dei popoli alpini:

1132 Francia, Monastero di Grande-Chartreuse (Pirenei), 7 morti

1601 Francia, villaggi di Chèze e Saint-Martin (Pirenei), 107 morti

1749 Francia, villaggio di Hues-en-Isere, 38 morti

1806 Francia, Pirenei Francesi, villaggio Talau, 64 morti



1827 Svizzera, Selkingen e Biel (Vallese) 52 vittime

1836 Feltre (BL), Monte Tomatico, 22 febbraio, 6 persone nel tentativo di portare a valle il fieno raccolto in estate

1836 Val Belluna (BL), febbraio-marzo, 24 vittime e 150 capi di bestiame

1888 Valprato Soana (TO), Salzonetto 80 vittime in abitazioni 1909 Dont di Zoldo (BL), 9 marzo 15 vittime in abitazioni In tempi a noi più vicini le cronache riportano notizie di vittime in nuovi contesti territoriali: vie di comunicazione, costruzione di grandi opere etc.:



1892 Cencenighe Agordino (BL), 8 viandanti il 14 marzo 1904 Valanga del Beth (Val Chisone-TO) travolge 90 minatori uccidendone 81;

1908 Svizzera, Goppenstein, 11 vittime durante la costruzione della linea ferroviaria 1916 Valle di Scalve (BG), 13 dicembre, 6 operai addetti alla costruzione della diga di Barbellino



1917 Svizzera, Drusatsha Davos, valanga travolge un treno, 10 vittime

1952 Austria, Colle dell'Arlberg tra Langen a Zurs, una corriera postale viene travolta, 24 morti e 5 feriti

1963 Monte Dengolo (BZ), 6 operai travolti e uccisi Un inverno particolarmente nevoso determina un elevato numero di vittime fra le truppe alpine impegnate nel primo conflitto mondiale:



1916 Gruppo della Marmolada, fronte Italia - Austria, 12 dicembre, 253 vittime 1916 In inverno, durante la guerra sul fronte Italia – Austria, si contano 10.000 vittime



Ma neanche in periodi di pace le truppe alpine sono state risparmiate: 1911 Recoaro (VI), Cornetto, 10 alpini (3)

1931 Bardonecchia (TO), Vallone Rochemolles, gennaio, 21 alpini periscono in valanga



1963 Sauris (UD), Malga Losa, 14 febbraio, 5 alpini travolti, 1 morto

1972 Forni di Sopra (UD), Forcella Scodovacca, 12 febbraio, 20 alpini travolti, 1 morto



1994 Val di Vizze (BZ), Giogo della Chiave, 4 Marzo 1994: 1 tenente degli alpini travolto e deceduto mentre valuta la stabilità del manto nevoso prima di far attraversare un versante ad una compagnia in esercitazione. Nei tempi più recenti inverni particolarmente nevosi hanno determinato un elevato numero di vittime:

1951 Austria, nella stagione invernale si hanno 135 Vittime

1951 Svizzera, nella stagione invernale 80 morti in abitazioni, 17 operai e 1 turista 1951 Italia, 46 vittime durante l’inverno

1954 Austria, Blons, 380 vittime



1965 Germania, Garmisch, 15 maggio, 100 vittime



1970 Francia, Val d’Isére, 39 morti dal 6 al 10 Febbraio



1977 Foppolo (BG) 12 gennaio, 8 persone decedute in abitazioni



1987 Italia, nella stagione invernale più di 40 vittime

1999 Austria, Galtur 38 vittime in abitazioni



Negli ultimi 30 anni i fatti tragici sono sempre più legati alle varie discipline sportive invernali ed estive della montagna; raramente sono interessate le infrastrutture e non più, per fortuna, in seguito a fenomeni bellici: 1937 Passo Pordoi (BL), il 14 dicembre una valanga uccide 8 aspiranti guide alpine

1960 Carona (BG), 29 dicembre, 5 persone decedute, (1 maestro di sci con 4 clienti) 1968 Presolana (BG), 24 Marzo, 7 alpinisti deceduti



1978 Val Seriana (BG), 4 scialpinisti deceduti



1989 Valgrisenche (AO), periscono 4 scialpinisiti

1989 Gran Zebrù (BZ), il 24 luglio periscono 4 alpinisti

1990 Gola della Chiusetta (CN), 9 dicembre, 9 speleologi travolti dopo l'uscita dalla grotta che avevano esplorato 1991 Pavillon, Courmayeur (AO) il 17 febbraio,12 sciatori in pista travolti e uccisi da una valanga



1993 Grandes Jorasses (AO), 2 agosto 8 alpinisti travolti e uccisi 2000 Austria, Salisburgo, una valanga nel massiccio del Kitzsteinhorn travolge 14 maestri di sci in fuori pista (3) 2000 Gruppo del Monte Bianco, tra luglio e agosto ben 17 alpinisti vengono travolti nel tentativo di raggiungere la vetta.



Il problema in Italia non è limitato alle Alpi, ma è presente anche sugli Appennini specialmente in questi ultimi anni: 1998 Ovindoli (AQ), Valle Genzana, il 9 febbraio periscono 2 alpinisti 1998 Gran Sasso (TE), Canalone Sivitili, il 26 aprile periscono 2 sciatori fuori pista 1999 Campo Felice (AQ), Costa della Tavola, il 20 febbraio muore in valanga uno sci alpinista.