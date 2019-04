Tutte le ULTIMISSIME sul TEMPO di PASQUA: sole o pioggia?

Tempo instabile per i giorni della Pasqua. Che non significa necessariamente pioggia per tutti i giorni di festa. Però le prospettive non sono buone e ammetterlo è semplicemente onesto, pur tenendo presente la distanza temporale e facendo sempre notare ai lettori che le cose potrebbero cambiare in meglio (si spera ovviamente non in peggio).



La media degli scenari del modello americano per il Venerdì Santo 19 aprile ci dice già che da ovest si affaccerà una figura depressionaria che potrebbe essere responsabile di un peggioramento su nord-ovest e Toscana entro il pomeriggio o la serata e ci suggerisce che temporaneamente sul resto d'Italia potrebbe affluire aria molto mite, richiamata dai venti meridionali che precedono l'ingresso della saccatura:







La carta successiva, sempre riferita al modello americano , e prevista per sabato 20 aprile, mostra la saccatura quasi stazionaria a ridosso delle Francia, ma il fronte ad essa associato entrare in modo deciso ed arrecare piogge su tutto il nord e il centro, coinvolgendo marginalmente anche il meridione:



Per capire se questa evoluzione sia realmente attendibile siamo andati a verificare la mappa della probabilità di precipitazioni superiori ai 5mm per il periodo in oggetto sempre secondo l'emissione del modello americano : venerdì Santo e sabato di Pasqua: la colorazione vivace non fa che avvalorare l'ipotesi perturbata:











Ora rimane da osservare la mappa dell'anomalia barica prevista per lo stesso periodo dallo stesso modello: anche quella non mente, segnalando pressioni più basse del normale tra Iberia, Francia e Sardegna, più basse appena ad est dell'Italia, una situazione che depone per un ingresso lento della perturbazione e per l'insistenza di una certa instabilità sia per la Pasqua (domenica 21) che per la Pasquetta (domenica 22) sia pure in un contesto anche favorevole a schiarite, ma anche ad acquazzoni pomeridiani:

IN SINTESI:

-Tra Venerdì Santo e Sabato di Pasqua passaggio piovoso al nord e poi al centro probabile al 55-60%

-Tra Pasqua e Pasquetta variabilità con ampie schiarite al nord-ovest, occasione invece per ulteriori rovesci o temporali sparsi nelle ore centrali sul resto d'Italia.

Seguite gli aggiornamenti!