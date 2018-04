Tutte le ultimissime METEO di mezzogiorno: che tempo farà sino a metà maggio?

Come evolverà la prima metà del mese di maggio?

Qui le ultimissime notizie rispetto ai più recenti aggiornamenti modellistici.



PRIMO MAGGIO: un po' instabile tra nord e centro, specie su Toscana, Sardegna (qui autentico maltempo), Umbria ed alto Lazio, maggiori schiarite al sud, dove il tempo si manterrà in prevalenza buono.



-CONFERMATA la fase di maltempo pesante sulla Sardegna in attivazione da questa sera e almeno sino a giovedì con fenomeni anche violenti ed intensi e rischio di conseguenze sul territorio.



-CONFERMATA la depressione in azione sull'Italia tra il pomeriggio del Primo Maggio e venerdì 4 maggio con momenti PIOVOSI in estensione a quasi tutto il Paese, alternati a fase asciutte e con qualche schiarita.



-CONFERMATO un possibile rialzo termico per il fine settimana 5-6 maggio al nord a causa della presenza di un anticiclone sul centro Europa che creerà uno squilibrio barico con il sud delle Alpi. Si attiveranno pertanto venti caldi da nord-est che favoriranno un'impennata delle temperature, comunque da confermare.



-TEMPO INSTABILE: i modelli continuano a segnalare scarsa stabilità anche nel periodo successivo. La breve e parziale parentesi anticiclonica tra il 6 e il 9 maggio, dovrebbe lasciare spazio rapidamente ad una nuova fase instabile, a tratti perturbata, prevista da giovedì 10 in poi con nuove precipitazioni annesse.



-META' MESE: dunque sino a metà mese non aspettiamoci fasi stabili prolungate; non sono comunque attesi ritorni del freddo, semmai qualche momento piovoso incisivo.



