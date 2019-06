Tutte le novità sulla eccezionale ondata di caldo che sta investendo l'Europa

Nell'immediato futuro raggiungeremo l'apice di questa forte ondata di caldo, un evento che ha pochi precedenti nella storia recente e che porterà valori estremamente elevati su alcune regioni d'Europa. Troviamo infatti una potente avvezione d'aria rovente subtropicale che raggiungendo l'Europa centrale ed occidentale, porterà con sé un rialzo dei valori termici al suolo oltre la soglia dei 40 gradi. Per diverse località della Francia meridionale potrebbe trattarsi di un vero e proprio record per il mese di giugno, un record di calura che tra giovedì e venerdì potrebbe essere battuto anche sulle regioni di nord ovest, laddove i modelli mettono in evidenza una componente favonica accompagnata da temperature caldissime. Ecco la previsione del modello americano sulle temperature previste al suolo giovedì 27. Nelle aree cerchiate in bianco ecco dove si potrebbero raggiungere o superare i +40°C:

Dando uno sguardo alla situazione generale sinottica in ambito europeo, quanto stiamo per assistere in questi giorni sarà una vera e propria elevazione di una bolla rovente subtropicale che durante il suo percorso verso l'Europa, conserverà gran parte delle caratteristiche iniziali. Viene altresì messo in evidenza quello che è l'elemento scatenante di questa violenta avvezione d'aria calda, il nostro anticiclone sarà sostenuto da due distinte circolazioni depressionarie, una rispettivamente sull'oceano Atlantico a poca distanza dal Portogallo e l'altra in sede balcanica. Verrà insomma a costituirsi un cosiddetto blocco ad Omega . Ecco la previsione del modello americano riferita a venerdì 28: