Tutte le MAPPE NEVE al nord-ovest sino alle 06 di giovedì: che carte!

Neve bagnata, pioggia mista a neve, pioggia, neve fradicia, anche gelicidio, infine un po' di neve seria. Questa dovrebbe essere la sintesi di una giornata meteorologicamente stimolante sul nord-ovest e finalmente invernale .



Le mappe meteo, tutte per una volta, questa benedetta neve, la confermano, pur sul filo dei gradi, pur con strati d'aria alle medie quote che dovranno necessariamente sistemarsi, per evitare che alla fine tutto passi inosservato o finisca solo in acqua.



A contribuire a questa potenziale nevicata questa volta è stata la "nebbia fredda" che per sole 24 ore ha stretto in un abbraccio gelido la Valpadana, raffreddando gli strati più bassi. In più in quota un po' d'aria fredda della precedente irruzione è rimasta, mentre la mitezza si è tutta concentrata negli strati intermedi, ma il fronte freddo è capace di miracoli.



Per questo dopo fasi iniziali che sino alle 17-18 si prospettano in prevalenza piovose, con accumuli di 4-5mm in media, ecco che su Piemonte ed ovest Lombardia, ma forse anche su Lombardia centrale, dipenderà molto anche dal vento termico, la precipitazione dovrebbe assumere carattere nevoso e scaricare da 2 a 6cm di coltre bianca in media.



Ovviamente qualcuno assisterà ad una spruzzata, qualcun altro a qualcosa di più ma nel complesso non si dovrebbe andare oltre i centimetri indicati.



Certo se un fronte così fosse arrivato solo 48 ore prima le cose al nord sarebbero certamente cambiate, non solo ad ovest, ma anche ad est; si anche al nord-est, dove in questo frangente si prevede praticamente solo pioggia e un po' di neve dalle zone collinari.



Nevicherà invece o sarebbe meglio dire, dovrebbe nevicare, su Emilia occidentale ed Appennino ligure, più ad est e più a sud farà troppo caldo.



Ecco comunque le principali mappe neve proposte dai modelli ad area limitata, ciascuno si faccia la propria opinione, noi la nostra ve l'abbiamo fornita.