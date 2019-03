Tutte le mappe della PROBABILITA' di PIOGGIA sino a martedì 19 marzo

Le mappe che vi mostriamo segnalano la probabilità che si verifichino precipitazioni maggiori di 5mm nelle giornate di venerdi 15 marzo, di lunedi 18 marzo e di martedi 19 marzo. Più la colorazione tende verso l'arancione e il rosso, maggiore risulterà la probabilità di pioggia.



Nella giornata di VENERDI 15 marzo i fenomeni sono ampiamente probabili lungo la cerchia alpina più settentrionale e risulteranno NEVOSI oltre i 1500-1700m, a causa del rialzo delle temperature atteso soprattutto dalle prime ore del mattino. Più a sud non sono attesi fenomeni. La mappa esagera con l'estensione dei fenomeni: li vede infatti abbondantemente oltre la cerchia alpina di confine, in realtà essi dovrebbero attestarsi almeno 15km più a nord di quanto evidenziato in figura:

Nella giornata di LUNEDI 18 marzo ecco il peggioramento piovoso atteso al nord. Si vede subito la grande difficoltà della saccatura di inserirsi franca sul nord Italia. La curvatura ciclonica delle correnti finirà infatti per destinare la maggior parte dei fenomeni sul nord-est e solo in parte sulla Lombardia, ancora meno coinvolti il basso Piemonte, il Ponente ligure e gran parte dell'Emilia-Romagna:

Infine per MARTEDI 19 MARZO si nota ancora maggiormente come i fenomeni tendano a risultare più probabili sul nord-est, ma questa volta con maggiore coinvolgimento anche di parte del centro Italia, mentre il nord-ovest uscirebbe subito dall'area soggetta a precipitazioni. Naturalmente queste mappe potrebbero subire importanti variazioni qualora cambiasse la posizione dell'asse di saccatura:





LEGGI ANCHE: analisi del peggioramento tra il 18 ed il 20 marzo:

http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/analisi-del-peggioramento-tra-il-18-ed-il-20-marzo/78022/