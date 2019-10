Troppo CALDO al polo: l'artico sta MALE!

Non ci sono buone notizie sul fronte dei ghiacci dell'artico. L'ultima estate è stata disastrosa...ancora peggio dell'anno scorso e ha portato l'estensione del ghiaccio ai minimi storici.

Per far capire il "dramma" che sta vivendo il Polo Nord, ecco un diagramma che mette in luce l'estensione dei ghiacchi nel Mar Glaciale Artico.

L'estensione dei ghiacci nel 2019 risulta in alcuni mesi INFERIORE all'anno più nefasto di sempre, ovvero il 2012. Per ciò che concerne il mese di ottobre, questo valore è stato superato in negativo con meno di sei milioni di chilometri quadrati.

Notate inoltre il drastico calo che si è avuto negli ultimi anni rispetto alle estensioni precedenti.