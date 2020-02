TRAGEDIA! Deraglia treno FRECCIAROSSA nel lodigiano: morti e feriti

Un grave incidente ferroviario si è verificato attorno alle 5 di oggi sulla linea alta velocità in provincia di Lodi, in Lombardia.



Un treno partito da Milano e diretto a Salerno è deragliato all'altezza di Casal Pusterlengo, facendo ribaltare alcune vetture.



Dalle prime informazioni, la motrice del Frecciarossa si sarebbe staccata dal resto del treno, avrebbe urtato un carrello merci sui binari e - dopo aver percorso trecento o quattrocento metri fuori dalle rotaie, si sarebbe schiantata su un casotto delle Ferrovie dello Stato.



L'incidente ha provocato un bilancio di almeno 2 morti e una 30ina di feriti. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre i passeggeri dalle lamiere.



L'unico ferito in condizioni più gravi rispetto agli altri coinvolti, inviati in codice verde o giallo, è un pulitore delle ferrovie, quelli che si trovano generalmente a bordo dei treni Av a disposizione dei passeggeri.



Dalle 5.30 la circolazione è sospesa sulla linea AV Milano - Bologna per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga (Lodi).Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60minuti. Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana. Al momento non si conoscono le cause di questo incidente ferroviario.