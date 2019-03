Tra NEVICATE ed INCENDI: che risveglio!

Un vento così forte al nord non lo si sperimentava da diverso tempo; è vero, l'inverno è stato spesso caratterizzato da vento forte, ma raffiche così reiterate hanno fatto impressione. C'è poi il solito criminale di turno che, approfittando di vento e siccità, appicca un incendio, e solo per un puro caso in Liguria non c'è scappato il morto.





Dal rosso al bianco. La neve è caduta stanotte sull'Appennino emiliano, romagnolo. L'aspettavano anche a Sestola, nel Modenese, come segnalato ieri su MeteoLive, e la neve è arrivata, una spruzzata, ma sufficiente a far pensare che i colpi di coda invernali esistono ancora.



Anche l'Appennino centrale sta sperimentando rovesci di neve a quote medio-basse, come si nota chiaramente qui alla stazione di partenza della cabinovia ai Prati di Tivo, in Abruzzo: è in corso una nevicata ventata con accumuli: