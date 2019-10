Tra mercoledi e giovedì veloce PERTURBAZIONE al nord e su parte del centro

Dopo la parentesi instabile di matrice settentrionale che ci sta interessando nella giornata odierna, il flusso da ovest riprenderà vigore pilotando una veloce perturbazione verso l'Europa centrale nella giornata di mercoledi 9 ottobre.

Non si tratterà di un fronte a penetrazione ottimale sul Mediterraneo; il corpo nuvoloso interesserà con la sua coda le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, ma con fenomeni episodici e relegati essenzialmente alle zone montuose. In altre parole, non avremo le piogge ben distribuite tipiche della stagione autunnale.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l'intera giornata di mercoledi 9 ottobre:

Partendo dalla regioni settentrionali, il corpo nuvoloso interesserà le Alpi, l'alta Lombardia e il Triveneto con piogge sparse in marcia da ovest verso est. Rovesci saranno presenti anche sull'Appennino Ligure centro-orientale, molto meno lungo le coste. Sul resto del nord tempo asciutto.

Al sud rovesci residui legati alla vecchia depressione in allontanamento verso il nord Africa interesseranno ancora il sud della Calabria e la Sicilia orientale. Sul resto d'Italia avremo generali condizioni di bel tempo o cielo poco nuvoloso senza precipitazioni.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di giovedi 10 ottobre:

La perturbazione veleggerà spedita verso levante con alcuni piovaschi al mattino tra la Romagna, la Toscana, l'Umbria e l'alto Lazio, ma si tratterà di fenomeni fugaci ed in attenuazione nell'arco della giornata.

Qualche rovescio, anch'esso in attenuazione, sarà ancora possibile tra il sud della Calabria e l'est della Sicilia; sul resto d'Italia avremo condizioni asciutte e largamente soleggiate.

