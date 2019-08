Tra lunedi 2 e martedÃ¬ 3 settembre TEMPORALI su diverse zone d'Italia...

Settembre, primo mese dell'autunno meteorologico, debutterà con un tempo instabile sulla nostra Penisola; l'ingresso di un nucleo fresco ed instabile da nord-ovest determinerà un'intensificazione dell'attività temporalesca che si farà sentire su diverse regioni del nostro Paese. L'estate (probabilmente) non finirà, ma subirà una discreta "sberla" a suon di temporali e aria più fresca sullo Stivale.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di lunedi 2 settembre secondo il MODELLO AMERICANO.

I temporali più intensi agiranno al nord, specie sul nord-est; forti temporali anche tra Abruzzo, Molise e sulla Sicilia, specie sui settori orientali dell'Isola. Sembrano (per il momento) escluse dai fenomeni le regioni tirreniche, anche se la situazione potrebbe ancora cambiare nei prossimi giorni.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di martedì 3 settembre, sempre secondo il MODELLO AMERICANO:

La struttura instabile si sposterà verso levante impegnando le regioni del medio-basso Adriatico, il Meridione e in parte l'Emilia Romagna con temporali anche intensi. Sulle altre regioni subentrerà invece un miglioramento indotto dalla rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali.

Temperature in generale diminuzione specie sotto eventuali fenomeni temporaleschi.

Per ciò che concerne il MODELLO EUROPEO , la previsione per la giornata di lunedi 2 settembre è quasi sovrapponibile all'americano, mentre per martedì 3 settembre il modello nostrano pone una maggiore insistenza dei fenomeni sul nostro Paese prima di un successivo miglioramento; per martedì 3 settembre, di conseguenza, la previsione resta ancora un po' incerta.

