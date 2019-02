Tornerà IL FREDDO sull'Italia nel week-end 23-24 febbraio? Modelli a confronto!

Il modello europeo stamane sembra non avere più alcun dubbio circa la potenziale irruzione fredda del fine settimana 23-24 febbraio: una lingua anticiclonica bollente verrà a bloccarne le velleità, respingendo in gran parte l'attacco al mittente e limitandolo alle sole regioni meridionali.



Questo sentenzia la media degli scenari proposta, che non si discosta molto da quanto proposto anche da tutti gli altri principali modelli, tranne uno: il modello canadese, nella sua emissione ufficiale dipinge un'irruzione spettacolare in grado di coinvolgere tutta l'Italia e per più giorni. Secondo questo schema l'anticiclone perderebbe quella radice subtropicale così penalizzante per le retrogressioni orientali e fuggirebbe verso la Scandinavia sino a raggiungere addirittura la Russia.



In questo modo l'aria fredda si metterebbe in moto a ritroso verso l'Italia raggiungendola addirittura da ESE, cioè nel modo più severo che possa capitare al nostro Paese, se non fosse che siamo a fine febbraio e il sole già alto nel cielo ne limiterebbe comunque la portata. Secondo questa emissione il freddo addirittura persisterebbe per alcuni giorni dal 23 al 28 e potrebbe anche determinare conseguenze nevose.



Analizzando però la media degli scenari dello stesso modello, si nota come coincide perfettamente con l'ipotesi del modello europeo. E' vero che le previsioni non si fanno solo con le medie, è vero che le corse ufficiali godono di una maggiore considerazione, rispetto agli scenari cosiddetti perturbatori, ma onestamente pare difficile credere ad un'irruzione così spettacolare, considerando sia la grossa anomalia pressoria prevista (che ricorda quella di metà marzo 2004), sia la velocità della corrente a getto in uscita dal Canada.



IN SINTESI

Freddo di sabato 23-domenica 24 possibile al sud e in Abruzzo? Attendibilità 30%



Freddo di sabato 23-domenica 24 possibile esteso a tutta Italia o quasi?

Attendibilità 15%



E' appena il caso di aggiungere che non si esclude anche un dominio più netto e totale dell'anticiclone.