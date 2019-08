Tornano nubi e piogge su parte d'Italia, occhio in Sardegna. Insiste il caldo.

Il lento declino dell'anticiclone sub-tropicale è ormai certo e le prime perturbazioni atlantiche cominciano ad approfittarne, riuscendo a penetrare con maggiore facilità nel Mediterraneo. Ne è la dimostrazione la perturbazione che sta approcciando i settori più occidentali della nostra penisola, come in una tipica situazione autunnale, con tante piogge e locali temporali. Dallo scatto satellitare si può osservare una distesa di nubi che ricopre il nord-ovest, in particolar modo il Piemonte dove piove in maniera diffusa e sostenuta; mentre sulla Sardegna si avvicina un temibile temporale MCS (mesoscale convective system) che nelle prossime ore potrebbe causare notevoli disagi e allagamenti.

Questa perturbazione si muove verso est e diventa sempre più intensa grazie alla notevole energia presente nel Mediterraneo dopo le tante ondate di caldo susseguitesi nel corso dell'estate.

PREVISIONI METEO 28 AGOSTO

Il fronte perturbato quest'oggi si limiterà a coinvolgere il nord-ovest e la Sardegna: sull'isola sarda potranno verificarsi piogge a carattere di nubifragio, grandinate e forti colpi di vento (rischio marcato di alluvioni lampo su Sud Sardegna e cagliaritano).

Piogge e locali temporali su Piemonte, zone interne della Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia centro-occidentale e a tratti anche in Emilia. La perturbazione (estremamente lenta nel suo movimento verso est) porterà acquazzoni e temporali anche in serata sulla Sardegna e a quanto pare anche nelle successive 48 ore.

Un po' di nubi su Lombardia orientale, Toscana, Veneto, Trentino, Romagna ma con piogge quasi inesistenti. Sul resto d'Italia tenderà a splendere il Sole, ma non escludiamo la tipica instabilità pomeridiana lungo l'Appennino (dalla Toscana alla Calabria) e sulle zone interne della Sicilia. Clima ancora caldo e afoso con temperature sin verso i 31-32°C.Un modesto peggioramento del tempo coinvolgerà anche il centro-sud tra domani e venerdì, ma avremo modo di parlarne nei prossimi aggiornamenti.