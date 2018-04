TORNA la PIOGGIA: vediamo dove ne cadrÃ  di piÃ¹! (Mappa all'interno)

Una manna ma anche un rischio. Così potremmo definire la pioggia in arrivo sulla Sardegna dalla serata odierna a venerdì 4 maggio. I modelli ad area limitata legati al modello americano prevedono infatti sull'isola fenomeni particolarmente abbondanti sino a far segnare una media clamorosa di 110mm.



Questo perché la depressione al suolo coinvolgerà soprattutto il medio Tirreno, favorendo convergenza al suolo e divergenza in quota ed originando così fenomeni rilevanti, che potrebbero essere agevolati dalla formazione di nuclei temporaleschi di origine marittima.



La circolazione ciclonica comunque finirà per coinvolgere quasi tutta la Penisola , specie le regioni centrali e settentrionali, dove le precipitazioni risulteranno frequenti, in qualche caso relativamente abbondanti, come sul Piemonte, parte dell'Appennino emiliano e ligure. Altrove piogge moderate, alternate a pause asciutte.



Le piogge di maggio sono molto importanti e non dovrebbero mai mancare. la depressione è prevista in lenta risalita dal medio-basso Tirreno verso nord, per poi indebolirsi e colmarsi sul posto durante il prossimo fine settimana.



Il modello europeo comunque, dopo un intervallo soleggiato e piuttosto caldo previsto per il fine settimana e per l'inizio della prossima, segnala nuovamente la possibilità di un peggioramento, con l'inserimento di altre saccature di origine atlantica e conseguenti precipitazioni.