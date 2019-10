Torna il maltempo sull'Italia a partire dal weekend

Si apre un periodo di intense precipitazioni soprattutto per le regioni del nord che nei prossimi giorni dovranno fare i conti con un blocco atmosferico foriero di maltempo soprattutto nelle giornate di domenica e lunedì. Nel complesso sulle regioni settentrionali è previsto un weekend di tempo instabile, con precipitazioni particolarmente frequenti su Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana. La giornata più perturbata potrebbe risultare quella di domenica , viene disegnato dai modelli un'importante risalita di venti caldi ed umidi di Scirocco, con una possibile situazione di stress idrogeologico nei settori esposti a tale ventilazione. Ecco la previsione sinottica calcolata dal modello americano per la festività domenicale, nella quale possiamo osservare l'isobara da Scirocco "tagliare" le regioni di nord-ovest, segnalando un intenso flusso di correnti umide meridionali:

Il tempo previsto nel corso della prossima settimana, vedrà lo sviluppo di una circolazione di bassa pressione chiusa che per almeno un paio di giorni tra martedì e mercoledì prossimo, si concederà una sosta sul Mediterraneo occidentale, ormai sganciata dal flusso della corrente a getto. Ne potrebbe conseguire una fase di maltempo in grado di colpire i paesi dell'Europa occidentale. In prospettiva potrebbero esserci delle nuove precipitazioni anche per la Sardegna e le regioni del versante tirrenico tra giovedì e venerdì. Per quanto concerne le regioni del nord, una effimera pausa dei fenomeni precipitativi potrebbe intervenire tra martedì e mercoledì, mentre nei giorni successivi aumenterà anche qui la probabilità di pioggia. Ecco la previsione del modello americano gfs riferita a mercoledì prossimo: