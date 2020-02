Toccata e fuga dell'inverno sui versanti adriatici, NEVE a bassa quota, poi...

Il tempo previsto sull'Europa nel mese di febbraio, vedrà ancora una predominanza di circolazioni di tipo occidentale. Una delle poche eccezioni a quelle che sono state le caratteristiche principali dell'inverno in corso, sarà costituita dalla parentesi più fredda ed instabile prevista interessare anche il nostro Paese tra domani e venerdì. Una modesta pulsazione dell'alta pressione delle Azzorre sull'oceano Atlantico, sarà sufficiente a trascinare aria più fredda verso l'Europa centrale e meridionale, approdando sulla Penisola Balcanica entro domani sera. Da questa manovra prenderà il via una breve fase di instabilità che potrà interessare soprattutto le regioni centrali e meridionali tra la serata di domani e la giornata di mercoledì. I fenomeni risulteranno più probabili sui versanti del medio-basso adriatico, con quota neve in progressivo abbassamento su livelli collinari. Ecco la previsione delle precipitazioni per mercoledì pomeriggio:

Nella giornata di giovedì ancora residua instabilità sullo Jonio e sulle regioni di Mezzogiorno ma in progressiva attenuazione. Un calo termico sensibile si farà sentire su tutto il Paese ma sarà più accentuato sul versante Adriatico.



L'evoluzione successiva porterà nuovamente al rinforzo delle correnti occidentali sull'Europa, intense circolazioni di bassa pressione sferzeranno i mari settentrionali, accompagnate da venti tempestosi. La circolazione atmosferica prevista sull'Europa vedrà ancora una prevalenza di grosse e persistenti basse situazioni alle latitudini settentrionali, mentre gli anticicloni occuperanno le latitudini del Mediterraneo e quindi anche l'Italia, garantendo ancora periodi prolungati di tempo stabile con temperature non fredde. La coda di alcuni sistemi perturbati potrebbero sfiorare l'arco alpino, producendo nevicate sui rilievi di confine. Ecco la previsione del modello europeo riferita a lunedì 10 febbraio: