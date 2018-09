Tifone Mangkhut si abbatte su Hong Kong: persone scaraventate dai venti fortissimi [VIDEO]

Hong Kong colpita in pieno dal tifone di categoria 4 Mangkhut. Gravi danni e inondazioni. Venti tempestosi sferzano la città.

La furia del tifone Mangkhut si sta abbattendo sulle coste asiatiche meridionali e in particolare tra Macao e Hong-Kong dove troviamo raffiche di vento davvero estreme in una delle zone più popolate del litorale cinese meridionale.

Oltre 5 milioni di persone stanno facendo i conti con una vera e propria forza della natura : il tifone di categoria 4 che ieri aveva letteralmente , ma non da meno anche questo nuovo video appena arrivato, che mostra due persone scaraventate dai forti venti del tifone. Un ragazzo è accidentalmente stato trascinato via dai venti forti ed un compagno tenta di sfidare il tifone per cercare di soccorrerlo, riuscendo nel suo intento: