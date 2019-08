Tifone Krosa in Giappone, 1 vittima e almeno 50 feriti

Si contano i danni del passaggio del violento tifone Krosa in Giappone, nell'area occidentale del Paese.

Dopo la giornata di ieri il bilancio è di 1 morto e almeno 50 feriti. Pesanti i danni e i disagi al traffico, anche ferroviario e aereo.

L’arrivo del tifone – il decimo a raggiungere il Giappone quest’anno – coincide infatti con rientro di viaggiatori dalle vacanze estive: le compagnie aeree Japan Airlines CO e All Nippon Airways Co (Ana) hanno annunciato la cancellazione di un centinaio di voli da e per Miyazali e altre prefetture nella regione sud-occidentale del Kyushu.

Il tifone, declassato a tempesta, ha effettuato il landfall nella giornata di ieri nei pressi di Hiroshima, nel sud del Paese, e ora si sta spostando (seppur indebolito) più a nord, secondo quanto precisato dall’Agenzia Meteorologica giapponese.