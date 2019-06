Terza decade di giugno: ESTATE finalmente SENZA ECCESSI?

La dicotomia climatica che sta dividendo l'Europa in due dal punto di vista atmosferico, potrebbe risolversi alle soglie della terza decade di giugno.

In altre parole, spariranno gli affondi perturbati sull'Europa occidentale e di rimando verrà piallato il promontorio africano bollente che sta determinando temperarture di molto superiori alla norma sul comparto italico centro-meridionale e l'Europa orientale.

Le correnti atlantiche occidentali dovrebbero sostituire gli scambi meridiani che ci stanno interessando, in favore di un clima meno estremo sia dal punto di vista termico che fenomenologico.

La media degli scenari del modello americano valida per martedi 18 giugno (ad una settimana esatta da oggi) mostra inoltre il tentativo di slancio dell'alta pressione azzorriana verso l'Europa centrale e l'Italia.

In assenza di affondi depressionari sull'ovest del Continente verrebbero meno le invasioni bollenti dal nord Africa verso la nostra Penisola.

Se questa tendenza andasse in porto, avremo una situazione molto comune nel mese di giugno; al nord e nelle zone interne del centro avremo il rischio di qualche temporale in seno a condizioni di variabilità, mentre sul resto d'Italia il monopolio del sole e del bel tempo non verrà intaccato.

Osservate anche le temperature a 1500 metri previste sull'Italia sempre per martedi 18 giugno:

L'isoterma + 20 a 1500 metri dovrebbe ritirarsi a casa sua, ovvero sul nord Africa. Sull'Italia aleggeranno isoterme alla medesima quota comprese grossomodo tra + 14 e + 16°, che risultano essere perfettamente normali per la terza decade di giugno sull'Italia; in altre parole niente piu caldo atroce, ma calura piu sopportabile da nord a sud.

