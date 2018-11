TENDENZE METEO: a fine mese cosa succederà?

CAUTELA

L'inverno proverà ad incalzare nuovamente l'autunno?

Dopo il clamoroso dietrofront degli ultimi giorni per la fine di novembre (era stato previsto un afflusso freddo notevole direttamente dal Polo verso mezza Europa) ora i modelli ci vanno cauti.



ANALISI

Incredibilmente stamane l'analisi comparata del modello americano, europeo e canadese ci offrono quasi lo stesso scenario per la fine del mese.



Uno scenario abbastanza "scialbo" per chi nel meteo ama le emozioni forti: flusso perturbato atlantico un po' alto di latitudine, la fascia degli anticicloni che, pur a fatica, riesce comunque ad avere la meglio sull'ingresso di depressioni importanti nell'area mediterranea, senza contare le solite temperature miti.



L'unico modello che offre maggiormente il fianco al maltempo (moderato) è quello americano, che vede una depressione insistere un po' di più sull'Italia centrale e meridionale, ma senza troppe pretese.



NOTA BENE

Trattandosi di MEDIE, è ovvio che si tratta di una situazione disegnata "a GRANDI LINEE": è possibile che qualche perturbazione transiti più a sud di quanto preventivato, che il freddo possa scendere un po' di latitudine, ma non troppo e che magari l'alta pressione non incida poi così tanto nell'attutire le minacce.



COMMENTO

Queste però sono supposizioni, il quadro oggettivo è quello mostrato non da uno ma da ben tre modelli e tutti ci dicono: per ora niente inverno, solo autunno, magari a tratti con un po' di pioggia, ma senza altri "colpi di testa" anticipati dell'inverno.