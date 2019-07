TEMPORALI: tra domenica e lunedi il NORD-OVEST sotto torchio?

Dopo il versante adriatico scatterà l'ora dei temporali al nord-ovest? Questa mattina sia il modello americano che europeo mostrano l'ingresso di un secondo nucleo instabile sull'Italia. La sua traiettoria questa volta sembra essere maggiormente occidentale con interessamento più diretto del settore di nord-ovest e parte del versante occidentale italiano.

La previsione è ancora in fase di studio, tuttavia in questa sede vi mostriamo la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 00 e le 12 di lunedi 15 luglio secondo il modello europeo:

L'elaborato nostrano mostra picchi precipitativi di tutto rispetto tra il Piemonte, l'ovest della Lombardia, la bassa Val d'Aosta e la Liguria centro-occidentale.

Temporali vaganti saranno possibili anche tra la Corsica e il medio Tirreno, unitamente a qualche rovescio nel sud della Calabria. Nei prossimi giorni faremo meglio il punto in quanto, come già accennato, la previsione non è ancora bene inquadrata dalle mappe.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/temporali-il-versante-adriatico-rischier-nuovi-fenomeni-intensi-nella-giornata-di-sabato-/80181/