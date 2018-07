TEMPORALI: scatta l'ora del centro e del sud (le mappe)

La rinfrescata a suon di temporali che sta interessando le regioni settentrionali completerà la sua opera nella giornata di lunedi 23 luglio, infilando una serie di rovesci temporaleschi in direzione del centro-sud.

Verranno interessate soprattutto le zone interne e i versanti adriatici, meno il Tirreno e le Isole.

La prima mappa mostra la posizione dei temporali attesa nella mattinata della giornata in parola . Come si può notare, i fenomeni colpiranno soprattutto le regioni centrali e parte del nord-est (in modo particolare l'Emilia Romagna).

Al sud qualche temporale si farà vedere sulla Campania e la Sicilia settentrionale, per il resto tempo ancora asciutto.

La seconda mappa mostra la situazione attesa in Italia nel pomeriggio di lunedi 23 luglio.

I temporali raggiungeranno anche il Molise e la Puglia, con qualche effetto anche sulla Calabria. Qualche isolato temporale si farà vedere anche sulle Alpi Lombarde, ma i fenomeni più diffusi saranno ancora appannaggio delle regioni centrali interne e adriatiche.

FINE DEL CALDO AL SUD: la rotazione delle correnti da nord-ovest dovrebbe portare aria più fresca anche al meridione. Di conseguenza avremo la fine del caldo con clima più salubre anche sul nostro mezzogiorno.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive