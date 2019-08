TEMPORALI: prossimo appuntamento tra MERCOLEDI 7 e GIOVEDI 8 al NORD

L'alta pressione e il bel tempo ci terranno compagnia fino a martedi 6 agosto; come anticipato in altra sede, non si tratterà di un'alta pressione dai geopotenziali molto elevati come la settimana scorsa. I temporali di calore sui rilievi durante il pomeriggio verranno garantiti, sotto l'egida di temperature elevate, senza però raggiungere toni troppo acuti.

La situazione dovrebbe cambiare a metà della settimana prossima, limitatamente alle regioni settentrionali. Tra mercoledi 7 e giovedi 8 agosto transiterà difatti un cavo d'onda sull'alta Italia:

L'ondulazione del getto ospiterà probabilmente una perturbazione che potrebbe lambire con la sua coda le regioni settentrionali. Ecco il motivo dei temporali suddetti.

La prima mappa mostra le precipitazioni che cadranno in Italia nell'intera giornata di mercoledi 7 agosto:

Temporali piuttosto intensi colpiranno Alpi, Prealpi e settori di pianura posti a nord del Po. Qualche piovasco potrebbe cadere anche sul restante settentrione, mentre al centro, sulle Isole e al meridione il tempo sarà stabile, soleggiato e caldo.

Giovedi 8 agosto, i temporali al nord potrebbero diventare ancora più diffusi:

Oltre ai settori alpini, lampi e tuoni potrebbero interessare tutte le pianure arrivando a lambire anche la Liguria. Qualche piovasco interesserà anche l'alta Toscana, specie i settori interni, mentre sul resto d'Italia non sono previsti cambiamenti sostanziali.

